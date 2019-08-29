Определились все участники группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 30 августа. Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

При жеребьевке в первой корзине окажутся российский ЦСКА, английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянские "Рома" и "Лацио", немецкий "Вольфсбург", украинское "Динамо" (Киев), турецкий "Бешикташ", португальские "Порту" и "Спортинг", швейцарский "Базель". Во второй корзине - российский "Краснодар", голландский ПСВ, шотландский "Селтик", датский "Копенгаген", португальская "Брага", бельгийский "Гент", немецкие "Боруссия" (Мёнхенгладбах) и "Айнтрахт", швейцарский "Янг Бойз", казахстанская "Астана", болгарский "Лудогорец", кипрский АПОЭЛ . В третьей - французские "Сент-Этьен" и "Ренн", испанские "Хетафе" и "Эспаньол", азербайджанский "Карабах", голландский "Фейенорд", шведский "Мальмё", сербский "Партизан", бельгийский "Стандарт", английский "Вулверхэмптон", норвежский "Русенборг" и турецкий "Истанбул Башакшехир". В четвертой корзине будут голландский АЗ, португальская "Витория", турецкий "Трабзонспор", украинская "Александрия", люксембургский "Дюделанж", австрийские ЛАСК и "Вольфсберг", словацкий "Слован" (Братислава), швейцарский "Лугано", шотландский "Рейнджерс", румынский ЧФР и венгерский "Ференцварош".

Жеребьевка основного раунда турнира состоится в пятницу в Монако, начало - 14:00 мск. Действующим победителем турнира является английский "Челси".