Минспорт РФ рассчитывает, что в состав команды России на ОИ в Токио войдут до 400 человек

ТАСС, 30 августа. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что количество спортсменов, которые будут представлять сборную России на Олимпийских играх в Токио 2020 года, составит до 400 человек. Комментарий Колобкова приводит пресс-служба ведомства.

В четверг состоялось заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки российских команд к Олимпиаде в Токио под председательством Колобкова. В заседании приняли участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального научного центра физической культуры и спорта, а также руководители спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

"Сегодня мы подвели предварительные итоги сезона 2019 года, уже прошло 17 чемпионатов мира, осталось 15, это основные виды спорта, на которые мы рассчитываем на Олимпийских играх. По итогам прошедших соревнований мы завоевали уже 90 лицензий для участия в Олимпиаде. Основной отбор пройдет еще в этом году, также будет проходить в следующем. Мы рассчитываем, что в состав нашей команды войдет до 400 человек", - сказал Колобков.

"Подготовка осуществляется в соответствии с программой, которую мы утвердили в 2016 году после завершения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сейчас наша основная задача - это попадание в тройку призеров по итогам общекомандного зачета. Это задача вполне выполнимая. По итогам 2018 года мы были на третьем месте, сейчас пока идем на четвертом месте, но надеемся по итогам 2019 года войти в тройку", - добавил министр.

Также Колобков рассказал, что на заседании обсуждались вопросы касательно заключительного этапа подготовки спортсменов к Олимпиаде. "Часть команд будет проходить подготовку на наших федеральных базах, где обеспечены все условия для подготовки сборных команд, а также на базах Дальнего Востока. Будем использовать инфраструктуру Дальневосточного федерального университета, региональных центров в Хабаровске, во Владивостоке и других дальневосточных регионах. Кроме того, сегодня были рассмотрены вопросы, связанные с акклиматизацией сборных команд, медицинским обеспечением, до Игр в Токио 11 месяцев. Я взял под свой личный контроль подготовку всех сборных команд и в ближайшее время встречусь со всеми президентами федераций и главными тренерами, где мы детально разберем подготовку каждой команды".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.