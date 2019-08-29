ЦСКА и "Краснодар" узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

ТАСС, 30 августа. Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в Монако. Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".

В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп. Автоматически в основной раунд турнира по итогам прошлого сезона путевки получили 17 клубов, среди них оказался ЦСКА, ставший четвертым в национальном первенстве. Шесть команд, в числе которых есть "Краснодар", проиграли в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, еще четыре клуба выбыли из борьбы в третьем отборочном раунде главного еврокубка. Также 21 команда пробилась в групповой этап через квалификацию Лиги Европы.

Участники основного раунда турнира были разбиты на четыре корзины по рейтингу, составленному на основе выступлений в еврокубках на протяжении пяти последних сезонов. Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину. Также в ней оказались английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянские "Рома" и "Лацио", немецкий "Вольфсбург", украинское "Динамо" (Киев), турецкий "Бешикташ", португальские "Порту" и "Спортинг", швейцарский "Базель".

"Краснодар" попал во вторую корзину, вместе с ним там находятся голландский ПСВ, шотландский "Селтик", датский "Копенгаген", португальская "Брага", бельгийский "Гент", немецкие "Боруссия" (Мёнхенгладбах) и "Айнтрахт", швейцарский "Янг Бойз", казахстанская "Астана", болгарский "Лудогорец" и кипрский АПОЭЛ.

В третьей корзине оказались французские "Сент-Этьен" и "Ренн", испанские "Хетафе" и "Эспаньол", азербайджанский "Карабах", голландский "Фейенорд", шведский "Мальмё", сербский "Партизан", бельгийский "Стандард", английский "Вулверхэмптон", норвежский "Русенборг" и турецкий "Истанбул Башакшехир".

В четвертую корзину попали голландский АЗ, португальская "Витория", турецкий "Трабзонспор", украинская "Александрия", люксембургский "Дюделанж", австрийские ЛАСК и "Вольфсберг", словацкий "Слован" (Братислава), швейцарский "Лугано", шотландский "Рейнджерс", румынский ЧФР и венгерский "Ференцварош". При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить при жеребьевках клубы из России и Украины. ЦСКА и "Краснодар" точно не сыграют на групповом этапе с киевским "Динамо" или "Александрией".

Награда лучшему игроку сезона

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в "Гримальди-Форуме" в Монако, начало - 14:00 мск. Во время церемонии состоится вручение награды лучшему футболисту Лиги Европы прошлого сезона. На нее претендуют француз Оливье Жиру ("Челси"), его бывший одноклубник бельгиец Эден Азар ("Реал") и серб Лука Йович ("Реал"), в прошлом сезоне выступавший за немецкий "Айнтрахт".

В групповой стадии Лиги Европы команды сыграют в два круга, матчи запланированы на 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. По два лучших клуба из каждой группы выйдут в 1/16 финала, эта стадия начнется в феврале 2019 года. Ее жеребьевка пройдет 16 декабря, также в ней сыграют восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Финал Лиги Европы состоится 27 мая на стадионе PGE Arena в Гданьске (Польша).