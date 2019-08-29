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US Open

Андрей Рублев вышел в третий круг US Open

Соперник россиянина по второму кругу француз Жиль Симон снялся после первого сета из-за травмы
Андрей Рублев AP Photo/Kevin Hagen
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/Kevin Hagen

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

В матче второго круга соперник Рублева француз Жиль Симон, занимающий 40-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), принял решение отказаться от продолжения встречи из-за травмы шеи. К моменту остановки россиянин выиграл первый сет со счетом 6:2, вторую партию соперники не начали. В следующем круге Рублев встретится с победителем матча между французом Антуаном Хоном и австралийцем Ником Кирьосом.

21-летний россиянин является победителем одного турнира ATP. На данный момент он занимает 43-е место в мировом рейтинге. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2017).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.

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