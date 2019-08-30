"Ривер Плейт" стал последним полуфиналистом Кубка Либертадорес

ТАСС, 30 августа. Футбольный клуб "Ривер Плейт", являющийся действующим победителем Кубка Либертадорес, обыграл по сумме двух матчей парагвайский "Серро Портеньо" и вышел в полуфинал текущего розыгрыша турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0, оба мяча были забиты с пенальти.

Второй четвертьфинальный матч завершился вничью - 1:1. Счет на восьмой минуте открыл нападающий "Серро Портеньо" Нельсон Вальдес, известный в России по выступлению за казанский "Рубин". Ответный мяч был забит на 52-й минуте усилиями полузащитника Николаса де ла Круса. В первой встрече "Ривер Плейт" выиграл со счетом 2:0.

Теперь стали известны обе полуфинальные пары текущего розыгрыша. "Ривер Плейт" встретится с "Бока Хуниорс". В прошлом сезоне клубы играли в финале турнира, тогда победу по сумме двух матчей одержал "Ривер Плейт" (2:2, 3:1), при этом вторую встречу из-за беспорядков пришлось перенести из Буэнос-Айреса в Мадрид. Вторую пару полуфиналистов составили бразильские "Фламенго" и "Гремио".

Первые матчи соперники проведут 2 октября. Ответные встречи состоятся 23 октября.

Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет "Бока Хуниорс" (6), замыкает тройку уругвайский "Пеньяроль" (5). "Ривер Плейт" имеет в своем активе четыре титула.