Определились все полуфиналисты Южноамериканского кубка по футболу

ТАСС, 30 августа. Стали известны все участники полуфинальных матчей Южноамериканского кубка - второго по значимости футбольного турнира среди клубов на континенте после Кубка Либертадорес. Путевки в финал между собой разыграют "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) и "Коринтианс" (Бразилия), "Колон" (Аргентина) и "Атлетико Минейро" (Бразилия).

Последним полуфиналистом стал "Коринтианс", победивший в бразильском дерби "Флуминенсе" (0:0, 1:1) за счет большего количества голов на выезде. В его составе выступает нападающий Вагнер Лав, долгое время защищавший цвета московского ЦСКА. "Колон" в четвертьфинале победил венесуэльский клуб "Зулия" (0:1, 4:0), "Атлетико Минейро" был сильнее колумбийского "Ла Экидада" (2:1, 3:1), а "Индепендьенте дель Валье" взял верх над аргентинским "Индепендьенте" (1:2, 1:0).

Первые полуфинальные матчи команды проведу 18 сентября. Ответные встречи за право сыграть в решающем противостоянии состоятся 25 сентября. Победитель турнира получит право участвовать в следующем сезоне в Кубке Либертадорес.

Самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте". На их счету по два трофея. Еще 13 клубов имеют по одному титулу. Ни один из полуфиналистов ранее не становился победителем Южноамериканского кубка.