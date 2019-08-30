Путин отметил вклад соревнований по гребле в популяризацию здорового образа жизни

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ 2019 года. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Этот престижный турнир - одно из наиболее значимых, ожидаемых событий в календаре Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, - отметил Путин. - Он традиционно отличается богатой, разнообразной программой и авторитетным составом участников, среди которых - победители и призеры Олимпийских игр, крупных мировых, европейских первенств. И конечно, способствует популяризации гребного спорта, распространению в обществе - особенно среди молодежи - ценностей здорового, активного образа жизни".

Глава государства выразил уверенность, что соревнования позволят лучшим гребцам продемонстрировать свои способности, а москвичи и гости города насладятся атмосферой соревнований и яркими мгновениями побед.

Кубок президента пройдет 30 и 31 августа в Москве. 30 августа спортсмены будут соревноваться на гребном канале в Крылатском, на следующий день соревнования переместятся на Пушкинскую набережную Парка Горького. Вход на соревнования бесплатный.