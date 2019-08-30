Хоккейный клуб "Сибирь" начнет сезон с четырьмя новыми легионерами из Финляндии

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Четыре легионера из Финляндии стали частью новосибирского клуба "Сибирь" в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил в пятницу генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский на предсезонной встрече с хоккейной командой "Сибирь".

"Вратарь Харри Сятери, еще финский защитник - два дня назад только прибыл в расположение команды - Юркки Йокипакка. Форвард Микаэль Руохамаа и его партнер Юусо Пуустинен", - перечислил новых легионеров генеральный менеджер.

Защитник Сэм Лофквист покидает "Сибирь", контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. Новыми защитниками стали Ярослав Хабаров, Николай Тимашов, нападающий Александр Торченюк. Вернулся в "Сибирь" Андрей Ермаков, который ранее уже играл в команде.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги поставил команде задачу с максимально возможного места выйти в плей-офф. "Предыдущие два сезона прошли не так, как хотели болельщики "Сибири", но тем не менее любовь к команде от этого не стала меньше. Я думаю, новички почувствуют это с самых первых игр", - сказал глава региона.