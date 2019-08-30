КХЛ сообщила о переносе матчей с участием "Локомотива", московского "Динамо" и "Торпедо"

ТАСС, 30 августа. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матчей регулярного чемпионата с участием ярославского "Локомотива", московского "Динамо" и нижегородского "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Будут перенесены следующие встречи: "Динамо" (Москва) - "Локомотив" с 6 декабря 2019 года на 3 февраля 2020 года, "Локомотив" - "Динамо" (Москва) с 16 января 2020 года на 6 декабря 2019 года и "Торпедо" - "Динамо" (Москва) с 3 февраля 2020 года на 16 января 2020 года. Перенос матча с 6 декабря связан с подготовкой домашней площадки московского "Динамо" - "ВТБ-Арены" - к культурно-массовому мероприятию.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом". "Динамо" (Москва) и "Торпедо" встретятся 2 сентября, "Локомотив" сыграет с московским "Спартаком" 4 сентября.