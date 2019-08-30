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Массовый спорт

Александр Варшавский назначен министром спорта Удмуртии

Он является мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России

ИЖЕВСК, 30 августа. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил министром спорта республики мастера спорта международного класса и заслуженного тренера России Александра Варшавского. Об этом в пятницу говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы и правительства региона.

"Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов назначил с 1 сентября 2019 года министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Александра Варшавского. Он возглавлял некоммерческую организацию "Московская школа таэквон-до". Является мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Варшавский имеет два диплома о высшем образовании по экономике и физической культуре.

В середине июня министра спорта региона Наталью Гольцову освободили от должности в связи со сменой места работы, исполнял обязанности руководителя ведомства ее первый заместитель Денис Парахин.

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