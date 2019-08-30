Российский футбольный союз оказал помощь школе из пострадавшего от паводков Тулуна

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) оказал поддержку средней школе №6 Тулуна Иркутской области в восстановлении спортивной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

"На территории учебного заведения в рамках совместного проекта РФС и УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] "Хет-трик" построено футбольное поле c искусственным покрытием размером 20 м на 40 м, освещением и трибунами", - говорится в сообщении.

Как стало известно ТАСС, внимание РФС на школу в Тулуне обратил вице-премьер и бывший глава РФС Виталий Мутко.

Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуировано 835 человек. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах региона было подтоплено 10,9 тыс. домов (в них проживали 42,7 тыс. человек), во вторую волну - 1,9 тыс. домов (5,4 тыс. жильцов) в 58 населенных пунктах.