Итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы.
По ее итогам сформировались следующие составы квартетов:
- группа А: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург);
- группа В: "Динамо" (Киев, Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальмё" (Швеция), "Лугано" (Швейцария);
- группа С: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция);
- группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия);
- группа Е: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), ЧФР (Клуж, Румыния);
- группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия), "Стандард" (Бельгия), "Витория" (Португалия);
- группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейенорд" (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия);
- группа Н: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия);
- группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина);
- группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия), "Истанбул" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия);
- группа К: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия);
- группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Нидерланды).
Точный календарь группового этапа станет известен позднее. Первые матчи команды проведут 19 сентября. Финал Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет 27 мая в польском Гданьске на стадионе "Энерга-Гданьск".