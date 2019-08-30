Фетисов сыграет в благотворительном хоккейном матче, посвященном изменению климата

ТАСС, 30 августа. Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов примет участие в благотворительном хоккейном матче, посвященном проблеме изменения климата. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча пройдет 17 сентября в Нью-Йорке в преддверии предсезонной игры между "Айлендерс" и "Филадельфией". Отмечается, что будут присутствовать члены Зала хоккейной славы, высшие должностные лица ООН, Национального географического общества и другие гости.

"Мы рады провести мероприятие с целью повышения осведомленности жителей Нью-Йорка об изменении климата. Крайне важно, чтобы мы заботились о нашей планете, самом важном ресурсе нашей жизни", - прокомментировал Фетисов.

Фетисов является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. Ранее он несколько раз принимал участие в подобных матчах: в феврале 2019 года - на пруду в Финляндии со звездами мирового хоккея и председателем Арктического совета, президентом Финляндии Саули Ниинистё, в марте - в Кении, где прошла первая международная игра в истории страны, а затем в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках Специальных Олимпийских игр. Также планируется проведение матчей в странах Карибского бассейна, Китае, Австралии.

3 июня Фетисов подтвердил планы по проведению товарищеского матча на льдине в 70-90 км от Северного полюса 20 апреля 2020 года. Участниками встречи станут известные персоны, чьи имена на данный момент не разглашаются.