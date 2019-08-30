Испанец Вальверде выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 30 августа. Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar одержал победу на седьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Горный этап стартовал в Онде и финишировал в Мас де ла Коста.

Испанец преодолел дистанцию протяженностью 183,2 км за 4 часа 34 минуты 11 секунд. Вторым финишировал словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma, который уступил Вальверде в финишном створе, третьим - колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, +0.06). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 79-е место (+17.23), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 102-е (+22.56), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 153-е (+28.42). 39-летний Вальверде стал третьим в списке самых возрастных гонщиков, выигрывавших этап многодневки Большого тура ("Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании").

В общем зачете лидерство вернул испанец Мигель Анхель Лопес (Astana, 28:19.13), вторым идет Роглич (+0.06), третьим - Вальверде (+0.16). Кочетков занимает 74-е место (+40.58), Чернецкий - 85-е (+46.06), Кузнецов - 136-е (+1:11.15).

Восьмой этап "Вуэльты" пройдет по холмистой местности в субботу от Вальса до Игуалады, его протяженность составит 166,9 км.

Испанская "Вуэльта" проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.