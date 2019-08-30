СМИ: "Славия" отказалась продать футболиста Соучека в "Динамо" за €20 млн

ТАСС, 30 августа. Чешский футбольный клуб "Славия" (Прага) отказался продать полузащитника клуба Томаша Соучека в российский футбольный клуб "Динамо" (Москва) за €20 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на чешский портал iDNES.cz.

По информации источника, 24-летним капитаном клуба также интересуется московский "Спартак", равно как и другим чешским полузащитником клуба - 21-летним Алексом Кралем. Отмечается, что Краль отправился в Россию на медобследование и в случае трансфера "Славия" получит €11,6 млн.

"Мы не приняли предложение по Соучеку, которое было близко к €20 млн, - написал президент "Славии" Ярослав Тврдик в своем Twitter. - Наше решение было согласовано с футболистом. Мнение Соучека важно для клуба, мы ценим его выбор в пользу нашей команды".

Соучек дважды стал чемпионом Чехии в составе "Славии" (2017, 2019), также он два раза выиграл кубок страны (2018, 2019). Он провел за клуб 140 матчей, забил 29 мячей и сделал 12 голевых передач. Помимо "Славии" Соучек выступал за чешские клубы "Виктория Жижков" и "Слован" (Либерец). В составе сборной Чехии Соучек провел 20 матчей, дважды отличившись.

Краль выиграл чемпионат Чехии и кубок страны в составе "Славии" (2019), также он играл за "Теплице". В составе "Славии" Краль сыграл 29 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи. За сборную Чехии Краль провел три встречи.