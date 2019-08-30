Женская сборная России по футболу победила команду Словении в стартовом матче отбора на ЧЕ

ТАСС, 30 августа. Футболистки сборной России обыграли команду Словении со счетом 1:0 в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года. Встреча прошла в Словении.

Единственный гол на 25-й минуте забила Маргарита Черномырдина.

В отборочном турнире к чемпионату Европы принимают участие 47 команд, разбитых на девять групп. Сборная России выступает в группе А с командами Нидерландов, Косова, Словении, Турции и Эстонии. Девять победителей групп и три лучших команды из числа занявших вторые места (без учета результата с шестой командой в своей группе) напрямую квалифицируются в финальный турнир, шесть худших команд из числа занявших вторые места выходят в раунд плей-офф, где разыграют еще три путевки. Сборная Англии на правах хозяйки турнира автоматически квалифицировалась в финальную часть.

В следующем матче сборная России 3 сентября встретится дома с командой Эстонии.

Чемпионат Европы пройдет в Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов. Лучшим результатом российских футболисток является выход в 1/4 финала европейских первенств 1993 и 1995 годов.