Сборная России по дзюдо опустилась на девятое место по числу завоеванных наград на ЧМ

Для Ильясова, который в Токио выступал в статусе бронзового призера ЧМ-2018, серебро - очевидный прогресс. Однако шанс на золото у него все-таки был. По его собственным ощущениям, сил на решающий поединок не хватило в результате совершенно изнурительного полуфинала с чемпионом мира 2017 года южнокорейцем Чо Гу Хамом.

Пятницу же специалисты дзюдо окрестили днем португальца Жорже Фонсеки, который принес стране первое золото в истории чемпионатов мира. Победу в финале над Ильясовым Фонсека отметил зажигательным танцем, после чего еще несколько секунд заслуженно красовался в красноречивой позе победителя на огромном экране над татами в ракурсе на 360 градусов - это ноу-хау трансляции тестируется в Токио в преддверии Олимпиады-2020.

В пятницу серебро сборной России принес Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг. В предыдущие дни серебро завоевала Наталья Кузютина (до 52 кг), бронза досталась Денису Ярцеву (до 73 кг). В субботу участникам чемпионата предстоит разыграть последние комплекты наград личного турнира в тяжелых весовых категориях среди мужчин и женщин. Единственным из российской команды, кто будет бороться в заключительный день личного турнира, станет 21-летний Инал Тасоев, бронзовый призер ЧМ-2018 в командных соревнованиях.

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо за день до окончания личного чемпионата мира в Токио идет без золотых наград. Команда опустилась на девятое место по числу завоеванных медалей - в копилке россиян две серебряные награды и одна бронзовая. Лидирует сборная Японии (3-5-4).

Еще перед финальной частью пятничных соревнований корреспонденту ТАСС удалось пообщаться со старшим тренером российской команды серебряным призером Игр-2004 Виталием Макаровым, который прозорливо спрогнозировал - схватка россиянина и южнокорейца будет очень непростой, поскольку у спортсменов очень разная борьба. И выиграет в ней тот, кто навяжет свою. В итоге поединок продлился более 10 минут, к концу которых изможденные соперники еле стояли на ногах, заработав по два замечания. В дополнительное время все решила ошибка южнокорейца, вышедшего за пределы ковра.

Чо Гу Хам также позднее уступил в утешительной схватке за бронзу голландцу Михаэлю Коррелу.

"Мы еще встретимся"

Ильясов после проигрыша в финале рассказал, что ехал в Токио только за победой. "У нас здесь каждый из сборной мог выигрывать, просто кому-то не повезло", - считает дзюдоист. Но за год до Игр в Токио россиянин сделал для себя главный вывод: "Я понял - терпи, даже когда не осталось сил, даже когда терпеть уже не можешь".

По мнению спортсмена, его португальский соперник по финалу грамотно сделал свою работу - провел на первой минуте схватки бросок на вазари, достоял до конца поединка и не дал россиянину проявить активность. Два замечания, полученные им, ситуацию не спасли. "Мне в финале чуть-чуть не хватило, восстанавливался после корейца как мог. Ничего, мы еще встретимся, и возможно совсем скоро", - уверен Ильясов.

Позже дзюдоист рассказал, что нынешний сезон стал для него самым сложным в карьере - он пропустил практически полгода из-за травмы поясницы. Вернувшись на татами на Гран-при в Хорватии, Ильясов проиграл в первой же схватке и начал терять уверенность в себе. Более-менее спортсмен восстановился лишь пару месяцев назад, но уже сейчас мечтает вернуться в Токио, чтобы выступить на Олимпиаде через год.

Комментируя результаты россиян на турнире, специалисты отмечают - команда достойно бьется за медали. Глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик (он проводил в пятницу награждение в весе до 100 кг - прим. ТАСС) отметил, что у России серьезная сборная по дзюдо, и выступает она уверенно. Нобуюки Асаи, помощник президента Олимпийского комитета Японии Ясухиры Ямаситы, отметил, что сборная России может проигрывать медали чемпионатов мира, но обязательно берет свое на Олимпийских играх, что демонстрировала на Играх в Лондоне и в Рио-де-Жанейро.

Упущенные возможности и судейские ошибки

Женская сборная России свое выступление в личном турнире чемпионата мира завершила. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Дмитрий Морозов, результат команды (одно серебро) можно считать удовлетворительным, медаль Кузютиной была заслуженной. Однако девушки были способны на большее. Морозов отметил, что добиться успеха Анастасии Конкиной и Дарье Межецкой в весе до 57 кг помешали судейские ошибки.

Александра Бабинцева, выступавшая в пятницу в весе до 78 кг, заболела на предстартовом сборе во Владивостоке, и это отразилось на ее выступлении. Но, по словам Морозова, команда за последние два года прогрессировала. "Мы сделали значительный шаг вперед, и у нас еще есть целый год до Олимпиады. Это много, чтобы стать лучше, в Токио наши девушки почувствовали олимпийский татами, прочувствовали зал, все это очень важно", - подчеркнул тренер.

Однако сборной следует учесть, что через год в зале "Ниппон будокан" места будут забиты до отказа, чем пока не может похвастаться чемпионат мира. Ни для кого уже не секрет, что дзюдо - национальный японский вид спорта - уступает в популярности фигурному катанию и бейсболу. Эти виды спорта стабильно собирают аншлаги, достаточно вспомнить недавний чемпионат мира в Сайтаме, билеты на который выкупались за несколько месяцев до старта.