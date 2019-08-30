СМИ: футболист "Порту" Осорио может перейти в "Зенит"

ТАСС, 30 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в услугах защитника португальского "Порту" Йордана Осорио. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Record.

По информации источника, руководство "Порту" дало согласие на переход 25-летнего венесуэльца. Отмечается, что Осорио пропустил тренировку команды, которая прошла 30 августа.

Осорио выступает за "Порту" с лета 2018 года, сезон-2018/19 он провел в аренде в португальской "Витории".

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 14 очков после семи матчей. В следующем туре 1 сентября подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с московским "Спартаком".