Четырьмя матчами продолжится восьмой тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 31 августа. Программа восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится четырьмя субботними матчами. "Уфа" примет "Оренбург", казанский "Рубин" сыграет с "Сочи", московский "Локомотив" встретится с "Ростовом", а грозненский "Ахмат" - с "Тамбовом".

Матч между "Уфой" и "Оренбургом" начнется в 11:30 мск. Команда из столицы Башкортостана сейчас находится на подъеме - в последних двух турах одержаны победы над петербургским "Зенитом" и "Ростовом", что положительно сказалось на турнирном положении (10-е место, 10 очков). "Оренбург" же все еще живет в ожидании первой победы в сезоне. Пока коллектив Владимира Федотова замыкает таблицу с двумя баллами.

Встречу может пропустить форвард хозяев Андрей Козлов, покинувший поле во время матча с "Зенитом" из-за повреждения, а также главная атакующая сила "Уфы" Сильвестр Игбун, который решает вопрос о своем трансфере в другой клуб. Главным арбитром назначен Игорь Панин (Дмитров).

В 14:00 мск в Казани "Рубин" начнет матч против новичка РПЛ "Сочи". Молодая команда Романа Шаронова резво начала чемпионат, отобрав очки у некоторых фаворитов, но в последних четырех турах казанцев настиг кризис. Сейчас на их счету 10 очков и девятое место. В активе же "Сочи" пока нет побед - команда набрала три балла и идет 15-й.

Из-за травм участие в предстоящей встрече не смогут принять защитники "Рубина" Владимир Гранат и Сильвие Бегич. Работать на матче будет судейская бригада под руководством Николая Волошина (Смоленск).

"Локомотив" рвется на первое место

Стартовый свисток в матче между "Локомотивом" и "Ростовом" прозвучит на "РЖД-Арене" в 16:30 мск. Обе команды с 14 очками находятся в группе лидеров, очная встреча может вывести кого-то из соперников на первую строчку в таблице. В прошлом сезоне ростовчане не смогли ни разу выиграть у железнодорожников в четырех матчах. Они дважды уступили в рамках РПЛ, еще один раз - в Кубке России, там же сыграв вничью, поэтому команда Валерия Карпина наверняка захочет взять реванш.

Встречу пропустят травмированные игроки "Локомотива" Эдер и Михаил Лысов, также давно в лазарете находятся нападающий Джефферсон Фарфан и защитник Борис Ротенберг. Дебютировать за новую команду может португальский полузащитник Жоау Мариу, арендованный у итальянского "Интера". В составе "Ростова" потерь нет. Главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Игровой день завершится в Грозном, где "Ахмат" в 19:00 мск начнет матч против "Тамбова" - еще одного новичка РПЛ. Соперников разделяет всего три очка в турнирной таблице. Грозненцы идут на 13-м месте, тамбовчане расположились на 14-й строчке.

Команда Александра Григоряна потерпела два поражения подряд, а в пятницу понесла серьезную кадровую потерю - защитник Седрик Гогуа ушел на повышение в московский ЦСКА. "Ахмат" не может порадовать своих болельщиков результативной игрой, а в последнем туре коллектив Рашида Рахимова был разгромлен армейцами со счетом 0:3. Это стало поводом для появления слухов о тренерской рокировке.

Под вопросом участие в матче полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова. У "Тамбова" нет серьезных потерь. Судить встречу будет арбитр Сергей Карасев (Москва).