Сборная России по баскетболу начинает выступление на Кубке мира в Китае

ТАСС, 31 августа. Кубок мира по баскетболу с участием сборной России стартует в Китае. Турнир пройдет в восьми городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу.

Соревнования включают в себя три этапа. На предварительном будут участвовать 32 команды, разбитые жребием на восемь групп. Сборные сыграют друг с другом в один круг, дальше пройдут по две лучшие из каждого квартета. По итогам второго этапа по две сильнейшие команды выйдут из группы в плей-офф.

На Кубке мира будут разыграны лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Семь прямых путевок на Игры получат лучшие команды из каждой зоны Международной федерации баскетбола (FIBA) по итогам турнира - Африки, Азии и Океании (по одной лицензии), а также Америки и Европы (по две). Кроме того, еще 16 сборных, добившихся наивысших результатов, но не прошедших отбор по указанной схеме, смогут выступить в отдельных квалификационных соревнованиях вместе с еще двумя командами из четырех зон, которые будут отбираться на них по рейтингу FIBA.

По итогам жеребьевки, ведущими которой были легендарные в прошлом баскетболисты Коби Брайант и Яо Мин, сборная России попала на предварительном этапе в группу В вместе с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Жребий можно назвать удачным, если учитывать, что подопечным Сергея Базаревича могли бы попасться находящиеся на подъеме сборные Сербии, Литвы, Греции и Канады. Однако это не значит, что россиянам на турнире будет легко.

Травмы подкосили команду

Сборная России едет на турнир не в самом боевом составе. Изначально заявка команды могла быть мощной и конкурентоспособной. Однако затем поочередно из-за различных травм из строя выбыли основные защитники Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Иван Ухов и Дмитрий Кулагин. Кроме того, сборная осталась без своих сильнейших центровых Тимофея Мозгова и натурализованного Джоэла Боломбоя.

Базаревич вынужден был искать новые сочетания в кратчайшие сроки. Однако вряд ли стоит думать, что на одном из крупнейших баскетбольных турниров, можно добиваться высоких результатов без целой плеяды игроков. Теперь роли лидеров предстоит взять на себя капитану команды Виталию Фридзону, а также Андрею Воронцевичу, Никите Курбанову и Сергею Карасеву, чьи снайперские навыки могут сыграть решающую роль. Однако потери могут и положительно отразиться на российской национальной команде - пропадет давление со стороны, как это было, например, в последнем товарищеском матче со сборной Испании, где россияне победили со счетом 74:55.

Из соперников подопечных Базаревича следует отметить команду Нигерии. Африканские баскетбольные сборные обычно не славятся поставленной техникой и уповают на атлетизм в игре, что иногда оказывается очень эффективным оружием. Главной звездой нигерийской команды является 28-летний легкий форвард Аль-Фарук Амину, сыгравший важную роль в выходе "Портленда" в финал плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кроме того, у нигерийцев есть еще два игрока из престижнейшей лиги мира - разыгрывающий защитник Джош Окоги ("Миннесота") и тяжелый форвард Чимези Мету ("Сан-Антонио").

Сборная Аргентины переживает затяжную смену поколений, этот процесс проходит весьма болезненно. Именно поэтому в команду продолжает вызываться тяжелый форвард китайского клуба "Шанхай Шаркс" Луис Скола, которому в апреле исполнилось 39 лет. С именем Сколы связаны славные страницы в истории аргентинской команды, а сам форвард помог сборной выиграть Олимпиаду 2004 года в Афинах, бронзу пекинских Игр 2008 года, а также серебро чемпионата мира - 2002 и дважды - золото чемпионата Америки (2001, 2011).

Однако наличие столь возрастного игрока, пусть и не в основной когорте, заставляет задуматься о кадровых резервах команды. При этом сборную Аргентины можно считать фаворитом группы В. Российская команда начнет турнир матчем с нигерийцами 31 августа, через два дня подопечные Базаревича сыграют с южнокорейцами и закроют предварительный раунд 4 сентября встречей с аргентинцами. Все матчи группы пройдут в Ухане.

Массовое бегство из сборной США

Традиционно на любом баскетбольном турнире команды делятся на две категории - сборная США и все остальные. Американцы приучили зрителя к своей непобедимости, а сильных игроков в клубных системах у них хватит, кажется, на четыре мощнейших состава. Однако этим летом что-то поменялось - сильнейшие баскетболисты мира отказались приезжать в расположение сборной.

Среди значатся почти все звезды лиги - Леброн Джеймс, Джеймс Харден, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум, Пол Джордж, Расселл Уэстбрук. Перечислять можно до бесконечности. Дошло до того, что даже новички решили отклонить приглашение сборной. Так сделал первый номер драфта НБА 2019 года форвард Зайон Уильямсон из "Нью-Орлеана" и разыгрывающий Де'Аарон Фокс, выбранный "Сакраменто" под пятым номером на драфте 2017 года.

Главные звезды нынешней сборной США сидят на тренерской скамье. Возглавляет команду пятикратный чемпион НБА и отец династии "Сан-Антонио" Грегг Попович. Место его ассистента занимает творец "Голден Стэйт" и восьмикратный чемпион лиги Стив Керр.

Американцам все равно удалось собрать сильный состав, лидерами которого станут такие именитые игроки, как Кемба Уокер, Джейлен Браун и Джейсон Тэйтум (все - "Бостон"), Донован Митчелл ("Юта"), Майлз Тернер ("Индиана"), Брук Лопес и Крис Миддлтон (оба - "Милуоки"). Однако на Кубке мира в Китае сборная США точно не будет непобедимой силой. В пользу этого утверждения говорит и то, что в августе американцы проиграли свой первый матч за 13 лет (австралийцам - 94:98). Подопечные Поповича начнут выступление на турнире в группе Е вместе с командами Турции, Чехии и Японии.

Сборная России никогда не выигрывала золото чемпионата мира (предыдущее название Кубка мира - прим. ТАСС), наивысшим достижением является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще три раза завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзу (1963, 1970).

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Предстоящий турнир станет 18-м по счету. Он будет проведен через пять лет после предыдущего. Такое решение было принято организаторами, чтобы развести по времени мировые первенства по баскетболу и футболу.