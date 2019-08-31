Пять спортсменок представят Россию в финале чемпионата Европы по боксу среди женщин

ТАСС, 31 августа. Пять россиянок завоевали право выступить в финале чемпионата Европы по боксу среди женщин. Турнир проходит в городе Алькобендас (Испания) в спортивном комплексе Pabellon Amaya Valdemoro.

Елена Савельева в полуфинале весовой категория до 51 кг оказалась сильнее француженки Вассилы Лхадири. Карина Тазабекова (до 54 кг) победила белоруску Юлию Апанасович, Юлия Чумгалакова (до 48 кг) взяла верх над итальянкой Робертой Бонатти. Также Дарима Сандакова (до 69 кг) выиграла у турчанки Бусеназ Сурменели, а Земфира Магомедалиева (свыше 81 кг) одолела представительницу Италии Флавию Северин.

В финал не смогли пробиться Анастасия Шамонова (до 75 кг), уступившая ирландке Ифе О'Рурк, Орнелла Хетеева (до 64 кг), проигравшая итальянке Франческе Амато, и Анна Иванова (до 81 кг), не сумевшая победить белоруску Викторию Кебикову. Все спортсменки получили бронзовые медали первенства.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Софии (Болгария) женская сборная России заняла первое место в медальном зачете. Национальная команда завоевала девять наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Текущий турнир завершится 31 августа.