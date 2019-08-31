Теннисистки Павлюченкова и Севастова вышли во второй круг US Open

ТАСС, 31 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова победили дуэт Синьюнь Хань (Китай) / Моник Адамчак (Австралия) в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) по теннису в парном разряде. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Павлюченковой и Севастовой. В следующей стадии теннисистки встретятся победительницами матча Юнжань Чжань (Тайвань) / Хаоцин Чжань (Тайван) - София Кенин (США) / Татьяна Мария (Германия). Их игра пройдет 31 августа, начало - 21:30 мск.

Ранее во второй круг не смогли пробиться дуэты Маргарита Гаспарян (Россия) / Моника Никулеску (Румыния) и Натела Дзаламидзе (Россия) / Елена Рыбакина (Казахстан). Они уступили парам Виктория Азаренко (Белоруссия) / Эшли Барти (Австралия) и Мария Саккари (Греция) / Айла Томлянович (Австралия) соответственно.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются Барти и Коко Вандевеге (США).