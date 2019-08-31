НХЛ не намерена до конца срока выходить из коллективного соглашения с профсоюзом игроков

ТАСС, 31 августа. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с профсоюзом игроков (NHLPA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. При этом в сентябре 2019 года у обеих сторон договора остается право выйти из него, инициировав новые переговоры. Если кто-то из них воспользуется своей возможностью, то соглашение перестанет действовать в сентябре 2020 года. Руководство НХЛ имело право на это до 1 сентября, профсоюз же может активировать опцию расторжения до 15 сентября.

"Учитывая текущую ситуацию, НХЛ считает необходимым продолжить строительство фундамента, который мы заложили с игроками. Мы не будем досрочно расторгать договор с NHLPA и готовы к тому, что он продолжит действовать до конца срока. Надеемся, что трудовой мир между нами продолжится и позволит развивать игру дальше, извлекая выгоду для всех заинтересованных сторон - игроков, клубов, бизнес-партнеров и болельщиков", - сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

"В любом трудовом соглашении стороны всегда могут указывать на моменты, которыми недовольны и хотели бы их изменить. Лига в это верит, но наш анализ показал, что выгода от функционирования в текущих условиях намного перевешивает разрушительные последствия разрыва соглашения после предстоящего сезона", - добавил функционер.

Отмечается, что стороны регулярно проводят встречи и обсуждают продление договора. Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.