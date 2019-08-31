Российские дзюдоисты завоевали три награды в личных соревнованиях на ЧМ в Токио

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали две серебряные и одну бронзовую награду в личных соревнованиях на чемпионате мира 2019 года. Соревнования проходят в Токио.

Последним из россиян в личных турнирах выступал 21-летний Инал Тасоев в весовой категории свыше 100 кг, который в поединке второго круга уступил Рою Мейеру из Нидерландов.

Серебряные медали на соревнованиях завоевали Наталья Кузютина (до 52 кг), которая в финале уступила японке Уте Абэ, а также Нияз Ильясов (до 100 кг), проигравший португальцу Жорже Фонсеке. Бронзовую награду в весовой категории до 73 кг завоевал Денис Ярцев.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в Баку в 2018 году, россияне также завоевали три медали в индивидуальных турнирах (одна серебряная и две бронзовые награды). В последний раз золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в 2011 году в Париже, когда чемпионом мира в весовой категории до 100 кг стал Тагир Хайбулаев.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября командными соревнованиями. В нем примут участие 15 команд, среди которых впервые выступит команда Международной федерации дзюдо, составленная из спортсменов-беженцев. Именно с ней предстоит бороться российской сборной на первом этапе заключительного дня чемпионата мира.