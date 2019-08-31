Дзюдоист Тасоев не считает причиной поражения на ЧМ отсутствие золотых медалей у сборной

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, не считает, что психологическое давление из-за отсутствия золотых наград у сборной России на чемпионате мира в Токио сказалось на его проигрыше во втором круге соревнований. Об этом Тасоев рассказал ТАСС после выступления.

Мужская сборная России по дзюдо завершила личный чемпионат мира, проходящий на олимпийской арене "Ниппон будокан" в Токио, с двумя медалями - серебром, завоеванным Ниязом Ильясовым (до 100 кг) и бронзой Дениса Ярцева (73 кг). Также серебряную награду команде принесла бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина в категории до 52 кг.

"Я понимал, что на мне лежит ответственность, что у нас мало медалей на этом чемпионате мира, что все ждут золота, конечно, я думал сегодня об этом, - рассказал 21-летний Тасоев. - Но это мне не мешало бороться - я был уверен в себе, в своих силах, я был готов к этому чемпионату более чем на сто процентов. Может быть не хватило опыта".

"Окажись я в тройке на дебютном чемпионате мира - я был бы счастлив, - признался Тасоев. - Мне было важно стать призером именно на этом чемпионате, но мне это не удалось. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит завтра - в командных соревнованиях чемпионата мира".

Смешанный командный турнир дзюдоистов впервые будет представлен через год на Олимпиаде в Токио - решение было принято в июне 2017 года на конгрессе Международного олимпийского комитета в Лозанне. В смешанном турнире 15 команд будут состязаться в весовых категориях до 73, до 90 и свыше 90 кг у мужчин, до 57, до 70 и свыше 70 кг у женщин.