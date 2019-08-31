Чемпион Европейских игр дзюдоист Адамян считает, что на ЧМ его подвела самоуверенность

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Чемпион Европейских игр в Минске российский дзюдоист Арман Адамян считает, что недооценил соперников на чемпионате мира в Токио. Таким мнением дзюдоист поделился с журналистами.

Адамян, выступающий в весовой категории до 100 кг, уступил во втором круге азербайджанцу Эльмару Гасымову. Первую схватку россиянин выиграл у кенийца Жоржа Мбуру за 15 секунд.

"Я хорошо себя чувствовал, хотел быстро выиграть у азербайджанца, но самоуверенность меня подвела - сам себя бросил. Первую схватку выиграл очень быстро, не прочувствовал борьбу, не продышался, это могло меня подвести. Гасымова изучал, мы просматривали его борьбу, знали, что он делает, как борется, но я все равно наступил на эти грабли", - рассказал Адамян.

"Я поймал кураж после Европейских игр, где у нынешнего чемпиона мира португальца Фонсеки выиграл за 35 секунд, а теперь он на первой ступени пьедестала в Токио. Мне очень обидно за этот проигрыш, за год до Игр мне очень нужна была медаль чемпионата мира, а теперь права на ошибку у меня уже нет", - подчеркнул дзюдоист.

Чемпионат мира по дзюдо завершится в Токио 1 сентября смешанным командным турниром.