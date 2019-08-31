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ЧМ по дзюдо в Токио

Конкина и Межецкая выступят в составе сборной России в командном турнире ЧМ по дзюдо

Командный турнир пройдет 1 сентября и закроет программу чемпионата мира по дзюдо

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Дзюдоистки Дарья Межецкая и Анастасия Конкина вошли в состав сборной России на командный турнир в рамках чемпионата мира в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной Дмитрий Морозов.

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"В индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира в весе до 70 и свыше 70 кг не боролись Алена Прокопенко, Мадина Таймазова, Ксения Чибисова, Анна Гущина - все они ждут выступления в командных соревнованиях. В весе до 57 кг будут бороться участницы чемпионата Анастасия Конкина и Дарья Межецкая", - сообщил Морозов.

Для Конкиной и Межецкой участие в командных соревнованиях станет еще одним шансом на медаль. Обе спортсменки не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Смешанные командные соревнования чемпионата мира пройдут 1 сентября, а через год турнир дебютирует в программе Олимпиады в Токио. 15 команд будут состязаться в весовых категориях до 73, до 90 и свыше 90 кг у мужчин, до 57, до 70 и свыше 70 кг у женщин.

Первую встречу команда России проведет со сборной спортсменов-беженцев, составленной Международной федерацией дзюдо. В следующем круге россияне могут встретиться с победителем противостояния Монголия - Китай. На чемпионате мира - 2018 в Баку сборная России завоевала бронзу в командном турнире.

Сборная России завоевала на турнире, проходящем на олимпийской арене "Ниппон будокан" в Токио, три медали - две серебряные, одну бронзовую.

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ЧМ по дзюдо в Токио
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