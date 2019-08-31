Тменов: неудачи на чемпионате мира добавят мотивации российским дзюдоистам перед ОИ

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Неудачи, которые потерпели на чемпионате мира в Токио российские дзюдоисты, могут обозлить сборную, и это хорошо - команда еще наверстает упущенное. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный призер Олимпийских игр, семикратный чемпион Европы Тамерлан Тменов, который находится на турнире.

Дзюдоисты из России завоевали в личном турнире чемпионата, проходящего на олимпийской арене "Ниппон будокан", две медали - серебро завоевал Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг, бронзу - Денис Ярцев в весе до 73 кг.

"Конечно, хотелось бы большего, но у нас год впереди, - отметил Тменов. - Думаю, мы наверстаем упущенное. Теперь ребята будут злее и это, может быть, даже хорошо. Сейчас нужно, чтобы они как следует проборолись до Олимпиады в некоторых категориях, пусть даже без медалей, чтобы затем, как всегда, всех нас удивить результатом на Олимпийских играх".

Тменов уверен, что команда готовится правильно, поскольку коллектив сборной работает как единый механизм. "В нашей сборной есть своя атмосфера, которую создают все - от массажистов до генменеджера Эцио Гамбы и президента Федерации дзюдо России. Уверен - выводы будут сделаны. Я не хочу забегать вперед, не хочу строить прогнозы, но я знаю - у нас в команде есть из кого выбирать", - подчеркнул Тменов.

Собеседник ТАСС признался, что во время индивидуальных соревнований очень переживал за команду: "Мог бы выпрыгнуть с трибуны на татами, выпрыгнул бы. Это дзюдо, все в их руках, и надо понимать - спортивный век короток, и провести его надо как можно ярче. Думаю, если наша команда завтра будет злее и собраннее, значит она уже на правильном пути".

Смешанный командный турнир дзюдоистов завершит программу чемпионата мира в Токио 1 сентября.