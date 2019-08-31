"Ростов" обыграл "Локомотив" и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 19 312 зрителей.

У "Локомотива" отличился Антон Миранчук (81-я минута). В составе "Ростова" дубль сделал Элдор Шомуродов (41, 58), который вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата с семью голами. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), после второго гола Шомуродова главный арбитр встречи Сергей Лапочкин обратился за помощью к видеоассистентам и после консультации принял решение засчитать взятие ворот.

Свой 200-й матч во всех турнирах за "Локомотив" провел полузащитник Алексей Миранчук, который из-за травмы был заменен на 29-й минуте. Вместо него вышел португалец Жоау Мариу, который дебютировал в составе московского клуба и сделал голевую передачу в эпизоде с голом Антона Миранчука. "Локомотив" прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ (четыре матча: три победы и одна ничья).

Лучшим игроком встречи признан Шомуродов. "Локомотив" и "Ростов" встретились в 53-й раз в российской истории, на счету московского клуба 31 победа, ростовская команда одержала шесть побед, еще 16 поединков завершились вничью.

"Ростов" возглавил турнирную таблицу, имея в активе 17 очков после восьми проведенных встреч. "Локомотив" набрал 14 очков после восьми туров и занимает четвертое место.

В девятом туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Сочи", "Ростов" дома примет грозненский "Ахмат". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

Ход матча

Матч начался с более активных действий "Локомотива" - хозяева более нацелено атаковали и больше владели мячом. Гости же сконцентрировались на оборонительных действиях, которые сменялись редкими контратаками с участием Романа Еременко, Ивелина Попова и Шомуродова.

План игры железнодорожников резко изменился после того, как из-за травмы был заменен один из лидеров команды Алексей Миранчук. Вместо него на поле появился новичок команды Жоау Мариу. По первым действиям португальца на поле было видно, что ему еще предстоит пройти процесс адаптации и притирки к новому коллективу. Некоторой несогласованностью действий воспользовался "Ростов", который открыл счет после удара головой Шомуродова.

Начало второй половины встречи не задалось для хозяев - все тот же Шомуродов воспользовался ошибкой обороны красно-зеленых и отправил второй мяч в ворота Маринато Гилерме. "Локомотив" ожидаемо пошел на осаду ворот соперника, но подопечные Юрия Семина часто сваливались к индивидуальным действиям во вред командным.

В конце тайма хозяева смогли отквитать только один гол - с передачи Мариу отличился Антон Миранчук, в добавленное ко второму тайму время Миранчук бил в покинутые вратарем ворота, мяч попал в тело защитника гостей Евгения Чернова. После подсказки видеоассисентов главный арбитр встречи принял решение назначить угловой. Больше "Локомотив" не имел моментов и потерпел второе поражение в сезоне.