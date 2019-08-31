И за того парня. Российские баскетболисты с победы стартовали на КМ, несмотря на потери

По мнению заслуженного тренера СССР, члена Зала славы FIBA Евгения Гомельского, основная заслуга в победе над нигерийцами принадлежит наставнику российской сборной Сергею Базаревичу. "Я верю в него как тренера, - сказал Гомельский ТАСС. - Наша сборная показала характер, превзошла соперника в командный действиях, хотя индивидуально все нигерийцы сильнее наших. Тем не менее спасибо тренеру соперника, который при "+8" [в пользу нигерийцев] своими действиями вернул нам игру. Вообще хочу сказать, что тренерскую дуэль в этом матче выиграл наш тренер, он все делал правильно".

ТАСС, 31 августа. Сборная России по баскетболу успешно начала выступление на чемпионате мира, который стартовал в субботу в Китае. Несмотря на серьезные потери в составе из-за травм, в первом матче группового турнира российские баскетболисты обыграли сборную Нигерии, которая перед игрой выступала в роли фаворита, - 82:77.

"Эйфории быть после победы не должно, но я хочу передать привет тем, кто хоронил нашу команду до старта и говорил, что никаких шансов у нее в Китае нет", - добавил Гомельский.

Сам Базаревич после игры признался журналистам, что всему причина - характер российских игроков. "Нельзя было обойтись без нервов, у Нигерии очень хорошая команда, нам местами не хватало опыта, мы делали ошибки. Но я рад, что команда проявила характер, мы верили в то, что можем победить и добились нужного результата", - сказал Базаревич в эфире "Матч ТВ".

"Российские баскетболисты играют друг за друга"

Перед стартом Кубка мира сборная России из-за травм потеряла шестерых основных игроков - защитников Алексея Шведа, Дмитрия Хвостова, Ивана Ухова и Дмитрия Кулагина, а также центровых Тимофея Мозгова и Джоэла Боломбоя. По мнению двукратного серебряного призера чемпионатов мира Виталия Носова, именно в такие моменты сборная России способна удивлять: "В этом наша сила - мы всегда играем как одна команда, бьемся за свою страну, каким бы состав ни был, - отметил Носов. - Мне очень понравился настрой ребят, самое главное, что они играют друг за друга, а лидер найдется. Конечно, нам не хватает звезд, но сборная будет биться, считаю, нам по силам отобраться в плей-офф, а дальше будет видно".

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис также признался ТАСС, что сборная России остается загадкой из-за большого количества потерь. Тем не менее, она способна побеждать. "Я слежу за чемпионатом мира, насколько мне позволяют дела в клубе. Пока я не смог определиться с прогнозами - слишком много потерь у сборных, в том числе России, - сказал Итудис. - У сборной России совершенно новый стартовой состав, но команда будет бороться до конца в каждом матче турнира".

Во втором матче группы сборная Аргентины без проблем обыграла команду Южной Кореи - 95:69. Таким образом, после первого тура сборные России и Аргентины набрали по два очка. У нигерийских и южнокорейских баскетболистов по одному очку. Во втором туре сборная Аргентины сыграет против команды Нигерии, россияне встретятся с представителями Южной Кореи, оба матча пройдут 2 сентября.

Сборная России в пятый раз участвует в мировом первенстве, а в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году. Тогда российские баскетболисты заняли седьмое место, а главным тренером был Дэвид Блатт. Сейчас он возглавляет греческий "Олимпиакос", специалист признался, что следит за российской сборной несмотря ни на что. "У меня [во время матча сборной России] была тренировка. Но я следил, как развиваются события, - сказал Блатт в беседе с ТАСС. - Поздравляю сборную России с победой. Я очень счастлив".

Россияне никогда не выигрывали золото чемпионата мира (предыдущее название Кубка мира), наивысшим достижением является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще три раза завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзу (1963, 1970).

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.