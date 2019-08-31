"Химки" установили рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона

ТАСС, 31 августа. Подмосковные "Химки" обыграли дома московский футбольный клуб "Спартак-2" со счетом 1:0 в матче 11-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги и установили новый рекорд по длительности беспроигрышной серии со старта сезона. Встреча прошла на "Арене-Химки".

Единственный мяч забил Камран Алиев (71-я минута). "Химки не проигрывают 11 встреч (восемь побед и три ничьи). Ранее рекорд принадлежал тульскому "Арсеналу", который в сезоне-2013/14 не проигрывал первые десять матчей.

Лидер турнира, московское "Торпедо", на выезде переиграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. В девяти уже завершившихся матчах тура было показано шесть красных карточек (по одной футболистам владивостокского "Луча", "СКА-Хабаровска", красноярского "Енисея", "Нижнего Новгорода", курского "Авангарда" и ивановского "Текстильщика").

В турнирной таблице после 11 туров "Торпедо" сохранило лидерство, набрав 28 очков, на второй строчке расположились "Химки" (27), третье место занимает "Ротор" (22). "Спартак-2" идет восьмым (15 очков).

В 12-м туре "Торпедо" дома примет "Химки", матч пройдет 8 сентября. "Ротор" на выезде сыграет с "Чайкой" (Ростовская область), "Спартак-2" дома встретится с "Краснодаром-2", обе встречи пройдут 7 сентября.

Результаты других встреч игрового дня: