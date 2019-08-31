Организаторы "Формулы-2" отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера

ТАСС, 31 августа. Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-2".

В субботу Юбер во время заезда потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа (Sauber Junior Team) не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. На место происшествия незамедлительно выехали бригады скорой медицинской помощи, а гонщики были доставлены в медицинский центр. Юбер скончался от полученных травм, Корреа находится в стабильном состоянии, другие подробности о его здоровье не сообщаются.

"Формула-1", "Формула-2" и "Формула-3" глубоко огорчены уходом из жизни Антуана Юбера в результате ужасной аварии в сегодняшней гонке, в которую были вовлечены три пилота. Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования семье Антуана, его близким и друзьям, мы также хотели бы выразить сочувствие всей команде "Арден". Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг, его будет очень не хватать. Из уважения к нему завтрашняя гонка была отменена", - говорится в сообщении.

Юбер занимал восьмое место в зачете "Формулы-2", он дважды побеждал на этапах Гран-при. Также француз является победителем чемпионата GP3.

Следующий этап серии "Формулы-2" пройдет с 6 по 8 сентября в Италии.