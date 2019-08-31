Россияне не сумели выйти в плей-офф Кубка Европы по баскетболу в формате 3 на 3

ТАСС, 31 августа. Мужская сборная России по баскетболу не сумела выйти в плей-офф Кубка Европы по баскетболу в формате 3 на 3. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

В субботу россияне обыграли команду Венгрии со счетом 21:15 и уступили сборной Франции (10:22). Матч между командами Венгрии и Франции завершился со счетом 22:15 в пользу хозяев соревнований. Таким образом, каждая команда группы B одержала по одной победе и потерпела по одному поражению, по дополнительному показателю (количество набранных очков) россияне (31) уступили французам и венграм (по 37).

Сборная России занимает второе место в мире в рейтинге мужских сборных по баскетболу в формате 3 на 3 Международной федерации баскетбола (FIBA).

В женской части соревнований сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе. В четвертьфинале россиянки встретятся с француженками, в случае победы в полуфинале они сыграют с сильнейшим в паре Украина - Латвия. В рейтинге FIBA женская сборная России занимает первое место. Четвертьфинальные, полуфинальные поединки, матч за третье место и финал пройдут в воскресенье.

В мужских и женских соревнованиях на групповом этапе 12 команд были разделены на четыре группы. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждой группы.

Соревнования в Дебрецене завершатся в воскресенье.