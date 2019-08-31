Тараканова заняла третье место на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в США

ТАСС, 1 сентября. Российская фигуристка Анастасия Тараканова заняла третье место на этапе юниорского Гран-при в американском Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк). Соревнования завершились в ночь на воскресенье.

По итогам короткой и произвольной программ россиянка набрала 179,29 балла. Победу одержала американка Алиса Лью (208,10), второе место заняла южнокорейская фигуристка Ён Чжон Пак (186,58).

В ходе проката произвольной программы 14-летняя американка смогла чисто исполнить тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, а также четверной лутц (сложнейший из всех известных на текущий момент четверных прыжков). Лью стала первой фигуристкой в истории, кто смог безошибочно выполнить тройной аксель и какой-либо из прыжков в четыре оборота в одном прокате. Первой фигуристкой, чисто исполнившей четверной лутц, является россиянка Александра Трусова, продемонстрировавшая данный элемент в октябре прошлого года в ходе юниорского этапа Гран-при в Ереване

В соревнованиях юниоров россиянин Глеб Лутфуллин занял третье место (203,50). Первым стал японец Шун Сато (217,12), вторым - канадец Стивен Гоголев (203,70). В танцах на льду российский дуэт Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин занял второе место (160,17). Победу одержали американцы Эйволин Нгуен и Вадим Колесник (170,80), третье место заняли чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (150,00).

В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал почета заняли россияне. Первыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (186,92), вторыми - Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (171,19), третьими - Алина Пепелева и Роман Плешков (159,29).

Следующий этап юниорского Гран-при пройдет в Латвии с 4 по 7 сентября.