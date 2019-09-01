Теннисист Рублев обыграл Кирьоса и вышел в четвертый круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

В матче третьего круга Рублев победил австралийца Ника Кирьоса, посеянного на турнире под 28-м номером, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Теннисисты второй раз встретились друг с другом, Рублев одержал первую победу. В четвертом круге россиянин сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (24-й номер посева), который в третьем круге обыграл австралийца Алексея Попырина - 6:4, 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2). Россиянин и итальянец встречались друг с другом два раза, одержав по одной победе.

Ранее в четвертый круг вышел россиянин Даниил Медведев, следующим соперником которого будет немец Доминик Кёпфер.

Рублев является победителем одного турнира ATP. На данный момент он занимает 43-е место в мировом рейтинге. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2017).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском разряде является серб Новак Джокович.