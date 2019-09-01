Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем гонщике Юбере

ТАСС, 1 сентября. Гран-при Бельгии - 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2". Об этом сообщает портал Motorsport.

Юбер скончался в субботу на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии. Юбер потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа (Sauber Junior Team) не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. Француз скончался в больнице от полученных травм.

Сообщается, что болельщики проведут церемонию оваций на 19-м круге гонки, так как Юбер выступал под 19-м номером. С минуты молчания ранее началась гонка "Формулы-3". Организаторы серии "Формула-2" отменили гонку.

Юбер занимал восьмое место в зачете "Формулы-2", он дважды побеждал на этапах Гран-при. Также француз является победителем чемпионата GP3. Гонка "Формулы-1" в Бельгии начнется в 16:10 мск.