Россиянки не сумели выйти в полуфинал Кубка Европы по баскетболу 3х3

ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по баскетболу не сумела пробиться в полуфинал Кубка Европы по баскетболу 3х3. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

Российские баскетболистки уступили в четвертьфинальном матче команде Франции со счетом 13:19. Полуфинальные поединки, матч за третье место и финал пройдут позднее в воскресенье.

Россиянки вышли в плей-офф с первого места в группе. В субботу мужская сборная России не сумела пробиться в плей-офф Кубка Европы.

Команда России занимает первое место в рейтинге женских сборных по баскетболу 3х3 Международной федерации баскетбола (FIBA). Мужская команда идет на втором месте в своем рейтинге.

В мужских и женских соревнованиях на групповом этапе 12 команд были разделены на четыре группы. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждой группы.