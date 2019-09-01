Пилот "Феррари" Леклер впервые победил на этапах "Формулы-1", выиграв Гран-при Бельгии

ТАСС, 1 сентября. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако одержал первую победу на этапах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 13-й этап - Гран-при Бельгии.

"Феррари" одержала первую победу в текущем сезоне, до этого десять гонок выиграли пилоты "Мерседеса", еще две - гонщики "Ред Булла", накануне Леклер завоевал третью поул-позицию в сезоне и карьере. Второе место занял британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, третьим финишировал партнер Хэмилтона финн Вальттери Боттас, партнер Леклера по "Феррари" Феттель завершил гонку на четвертом месте.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал на седьмом месте, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал девятым. Гонщик команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен не сумел финишировать.

Этап в Бельгии начался с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2". Юбер скончался в субботу на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии. Юбер потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник, следовавший за ним американец эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа (Sauber Junior Team) не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. Француз скончался в больнице от полученных травм.

Ранее 21-летний Леклер пять раз финишировал на подиуме (один раз на втором месте, четыре - на третьем). В прошлом году победу на Гран-при Бельгии одержал Феттель.

Следующий этап пройдет с 6 по 8 сентября в итальянской Монце.