Гол Гогуа принес ЦСКА волевую победу над "Арсеналом" в матче восьмого тура РПЛ

ТУЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".

В составе "Арсенала" отличился Даниил Лесовой (10-я минута), у ЦСКА мячи забили Ильзат Ахметов (17) и Седрик Гогуа (73). Ахметов забил первый гол в чемпионатах России, проведя 61 матч (34 - ЦСКА, 27 - казанский "Рубин"). Гогуа, перешедший в ЦСКА 29 августа, отличился в дебютной игре за армейцев, он забил третий мяч в шести встречах текущего сезона (еще дважды он отличился в составе "Тамбова"). На 43-й минуте вместо получившего повреждение полузащитника ЦСКА Яки Бийола на поле вышел Такума Нисимура, на 90-й минуте вместо Ахметова, также получившего повреждение, вышел Константин Марадишвили.

Лучшим футболистом матча был признан защитник ЦСКА Марио Фернандес. ЦСКА и "Арсенал" встретились в девятый раз в истории, ЦСКА выиграл седьмой матч, еще два раза побеждал "Арсенал".

В турнирной таблице после восьми сыгранных встреч ЦСКА поднялся на третью строчку, набрав 16 очков, "Арсенал" занимает седьмое место (13 очков).

В девятом туре ЦСКА на выезде сыграет с "Тамбовом", "Арсенал" в гостях встретится с петербургским "Зенитом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.