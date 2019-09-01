Гол Гогуа принес ЦСКА волевую победу над "Арсеналом" в матче восьмого тура РПЛ

ТУЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".
В составе "Арсенала" отличился Даниил Лесовой (10-я минута), у ЦСКА мячи забили Ильзат Ахметов (17) и Седрик Гогуа (73). Ахметов забил первый гол в чемпионатах России, проведя 61 матч (34 - ЦСКА, 27 - казанский "Рубин"). Гогуа, перешедший в ЦСКА 29 августа, отличился в дебютной игре за армейцев, он забил третий мяч в шести встречах текущего сезона (еще дважды он отличился в составе "Тамбова"). На 43-й минуте вместо получившего повреждение полузащитника ЦСКА Яки Бийола на поле вышел Такума Нисимура, на 90-й минуте вместо Ахметова, также получившего повреждение, вышел Константин Марадишвили.
Лучшим футболистом матча был признан защитник ЦСКА Марио Фернандес. ЦСКА и "Арсенал" встретились в девятый раз в истории, ЦСКА выиграл седьмой матч, еще два раза побеждал "Арсенал".
В турнирной таблице после восьми сыгранных встреч ЦСКА поднялся на третью строчку, набрав 16 очков, "Арсенал" занимает седьмое место (13 очков).
В девятом туре ЦСКА на выезде сыграет с "Тамбовом", "Арсенал" в гостях встретится с петербургским "Зенитом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|15-7
|17
|2
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|3
|ЦСКА
|8
|5
|1
|2
|10-6
|16
|4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|5
|Локомотив
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|6
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|7
|Арсенал
|8
|4
|1
|3
|11-10
|13
|8
|Урал
|8
|3
|1
|4
|14-18
|10
|9
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|5-8
|10
|10
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|14
|Сочи
|8
|1
|3
|4
|5-10
|6
|15
|Оренбург
|8
|1
|2
|5
|9-14
|5
|16
|Тамбов
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5