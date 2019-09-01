Российские дзюдоисты завершили выступление на ЧМ в Токио командной бронзой

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо завершила выступление на чемпионате мира, который проходил на олимпийском татами арены "Ниппон будокан" в Токио, на третьей ступени пьедестала по итогам смешанного командного турнира. В матчевой встрече за бронзу россияне победили со счетом 4:1 команду Азербайджана. В смешанном командном турнире, относительно новом виде в современном дзюдо, выступают трое мужчин в весовых категориях до 73, до 90 и свыше 90 кг, а также три женщины в весовых категориях до 57, до 70 и свыше 70 кг. При равном счете по итогам шести поединков одна из весовых категорий по жребию проводит схватку повторно. Ровно через год этот формат будет впервые представлен и на Олимпиаде в Токио. В первой схватке решающего матча за бронзу с командой Азербайджана российский тяжеловес Инал Тасоев на третьей минуте проиграл Зелиму Коцоеву в весовой категории свыше 90 кг, но счет в матче сравняла Дарья Межецкая (до 57 кг). В третьем поединке Лечи Едиев (до 73 кг) вывел российскую команду вперед, Алена Прокопенко (до 70 кг) увеличила разрыв в счете, а Хусен Халмурзаев поставил в этом матче решающую точку в весе до 90 кг - 4:1.

Куда драматичнее для россиян сложилась встреча за выход в финал чемпионата мира, проигранная сборной Франции. Команда России в составе Межецкой, Мадины Таймазовой, Ксении Чибисовой, Евгения Прокопчука, Михаила Игольникова и Тасоева уступила со счетом 3:4, но в этом случае исход поединка решил жребий - провести повторный поединок за решающий балл пришлось дебютантке турнира 20-летней Таймазовой, которая противостояла новоиспеченной чемпионке мира Мари-Ив Гайе. После проигрыша Таймазова призналась, что титулы ее соперницы проигрыша не оправдывают. "Я подвела команду, и пусть это мой первый чемпионат мира в карьере, пусть это была чемпионка мира. Я понимала, что другие спортсмены нашей команды, выпади им этот жребий, боролись бы увереннее, но я старалась. А ребята молодцы - собрались и завоевали бронзу", - сказала Таймазова. Неизрасходованная энергия Сборная России в индивидуальном турнире чемпионата мира показала не самый блестящий результат, завоевав три медали. Мужская команда завоевала на турнире две награды - серебряным призером стал Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг, бронзовым - Денис Ярцев в весе до 73 кг. Женская сборная завоевала одну медаль - обладательницей серебра стала Наталья Кузютина в весе до 52 кг. Но после бронзы в командном турнире сборная России немного выдохнула - на лицах спортсменов после недели изнурительной борьбы появились улыбки. Чемпион Европейских игр в Минске Тасоев, упустивший свой шанс на медаль в индивидуальной борьбе, признался после турнира, что бронза смешанного турнира все-таки подсластила горечь от проигрыша в личном первенстве. "Я бороться хотел, я устать хотел, показать, что я не зря все это прошел, а в итоге осталась куча неизрасходованной энергии. Физически я не устал, а вот морально это было очень сложно, каждый день засыпал, переживая за свою борьбу, за тактику, за возможные травмы. Но сейчас самое главное, что я увидел свои ошибки, как бы тяжело сейчас на душе не было, но надо работать дальше. Но после нашей бронзы, конечно, стало чуть полегче", - подчеркнул 21-летний Тасоев. 25-летняя Межецкая, также не вошедшая в число призеров чемпионата в личном турнире, рассказала, что борьба в заключительный день была напряженной, а на кону стояла общая медаль. "Мы очень старались, мы были более чем достойны бороться в финале. Но мы готовы биться дальше, мы будем очень стараться", - сказала она.