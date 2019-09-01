Российские дзюдоисты завершили выступление на ЧМ в Токио командной бронзой

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо завершила выступление на чемпионате мира, который проходил на олимпийском татами арены "Ниппон будокан" в Токио, на третьей ступени пьедестала по итогам смешанного командного турнира. В матчевой встрече за бронзу россияне победили со счетом 4:1 команду Азербайджана.
В смешанном командном турнире, относительно новом виде в современном дзюдо, выступают трое мужчин в весовых категориях до 73, до 90 и свыше 90 кг, а также три женщины в весовых категориях до 57, до 70 и свыше 70 кг. При равном счете по итогам шести поединков одна из весовых категорий по жребию проводит схватку повторно. Ровно через год этот формат будет впервые представлен и на Олимпиаде в Токио.
В первой схватке решающего матча за бронзу с командой Азербайджана российский тяжеловес Инал Тасоев на третьей минуте проиграл Зелиму Коцоеву в весовой категории свыше 90 кг, но счет в матче сравняла Дарья Межецкая (до 57 кг). В третьем поединке Лечи Едиев (до 73 кг) вывел российскую команду вперед, Алена Прокопенко (до 70 кг) увеличила разрыв в счете, а Хусен Халмурзаев поставил в этом матче решающую точку в весе до 90 кг - 4:1.
Куда драматичнее для россиян сложилась встреча за выход в финал чемпионата мира, проигранная сборной Франции. Команда России в составе Межецкой, Мадины Таймазовой, Ксении Чибисовой, Евгения Прокопчука, Михаила Игольникова и Тасоева уступила со счетом 3:4, но в этом случае исход поединка решил жребий - провести повторный поединок за решающий балл пришлось дебютантке турнира 20-летней Таймазовой, которая противостояла новоиспеченной чемпионке мира Мари-Ив Гайе.
После проигрыша Таймазова призналась, что титулы ее соперницы проигрыша не оправдывают. "Я подвела команду, и пусть это мой первый чемпионат мира в карьере, пусть это была чемпионка мира. Я понимала, что другие спортсмены нашей команды, выпади им этот жребий, боролись бы увереннее, но я старалась. А ребята молодцы - собрались и завоевали бронзу", - сказала Таймазова.
Неизрасходованная энергия
Сборная России в индивидуальном турнире чемпионата мира показала не самый блестящий результат, завоевав три медали. Мужская команда завоевала на турнире две награды - серебряным призером стал Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг, бронзовым - Денис Ярцев в весе до 73 кг. Женская сборная завоевала одну медаль - обладательницей серебра стала Наталья Кузютина в весе до 52 кг.
Но после бронзы в командном турнире сборная России немного выдохнула - на лицах спортсменов после недели изнурительной борьбы появились улыбки. Чемпион Европейских игр в Минске Тасоев, упустивший свой шанс на медаль в индивидуальной борьбе, признался после турнира, что бронза смешанного турнира все-таки подсластила горечь от проигрыша в личном первенстве.
"Я бороться хотел, я устать хотел, показать, что я не зря все это прошел, а в итоге осталась куча неизрасходованной энергии. Физически я не устал, а вот морально это было очень сложно, каждый день засыпал, переживая за свою борьбу, за тактику, за возможные травмы. Но сейчас самое главное, что я увидел свои ошибки, как бы тяжело сейчас на душе не было, но надо работать дальше. Но после нашей бронзы, конечно, стало чуть полегче", - подчеркнул 21-летний Тасоев.
25-летняя Межецкая, также не вошедшая в число призеров чемпионата в личном турнире, рассказала, что борьба в заключительный день была напряженной, а на кону стояла общая медаль. "Мы очень старались, мы были более чем достойны бороться в финале. Но мы готовы биться дальше, мы будем очень стараться", - сказала она.
Михаил Игольников, для которого старт на чемпионате мира стал первым после долгого перерыва из-за травмы, заверил в беседе с корреспондентом ТАСС, что надо продолжать работу. "Я восстановился после травм, теперь только вперед и ни шагу назад. Я очень долго ждал, когда узнал, что буду бороться в команде, упорно работал над подготовкой, хотя оставалось всего полтора месяца. Нет ничего невозможного, все рядом - просто надо пахать", - подчеркнул спортсмен.
Один из самых опытных дзюдоистов сборной России участник Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро 31-летний Кирилл Денисов рассказал, что на командном турнире в Токио выступала молодая команда, но работала она слаженно. "Командные соревнования - это непросто, всегда дополнительная ответственность. Я знаю, как Мадина Таймазова переживала, но она молодец - хорошо боролась, да и вся наша команда выкладывалась на максимум. Я старался ребят поддерживать, но самая главная поддержка для нас была от наших тренеров и Эцио Гамбы (генеральный менеджер сборной России по дзюдо - прим. ТАСС)".
Гамба дал гарантии
Генеральный менеджер сборной итальянец Гамба хранил молчание до последних минут чемпионата мира, однако в конце признал, что сборная показала на чемпионате результат, который не соответствует ее уровню, а спортсмены сборной России могли завоевать на предолимпийском чемпионате как минимум пять-семь наград. Однако он гарантировал, что сборная будет представлена на Олимпиаде полным составом во всех весовых категориях, вопрос только в качестве олимпийского рейтинга, поскольку от этого будет зависеть олимпийская жеребьевка.
Что касается командного турнира, то Гамба уверен, что потенциал у сборной есть, поскольку команде в ее нынешнем составе было по силам побороться и в финале, если бы не жеребьевка в матче с французами. На вопрос корреспондента ТАСС, сможет ли российская сборная побороться за первое место командного турнира на Играх-2020, Гамба ответил: "Японцы идут к этой цели последние сто лет, российские спортсмены гораздо меньше".
Слова специалиста подтверждает результат японцев на домашнем чемпионате - 16 медалей (пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых). И в победе хозяев турнира в заключительный день соревнований мало кто сомневался. Сборная Японии одержала в финале командного турнира победу над сборной Франции со счетом 4:2, для определения победителя жребия не понадобилось.