Первая в России кафедра современного пятиборья и стрельбы открылась в Смоленске

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота и президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов открыли первую в России кафедру современного пятиборья и стрельбы в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСПР.

В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования Михаил Котюков, заместитель министра спорта Сергей Косилов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель Федерации современного пятиборья Белоруссии Михаил Прокопенко и ректор вуза Георгий Грец.

"Возможность проведения сборов национальных команд России и Белоруссии, различных соревнований на базе академии, создание условий для подготовки спортивного резерва будут способствовать развитию современного пятиборья и входящих в него дисциплин, укреплению партнерских отношений в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия был вручен символический студенческий билет первокурснику новой кафедры и награждение студентов вуза из России и Белоруссии, завоевавших награды на чемпионате Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе, чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине, Европейских играх в Минске, летней Универсиаде в итальянском Неаполе, зимней Универсиаде в Красноярске. Все соревнования прошли в 2019 году.