Чемпионат мира по современному пятиборью стартует в Будапеште

ТАСС, 2 сентября. Мировое первенство по современному пятиборью стартует в понедельник в Будапеште. В ходе турнира будут разыграны семь комплектов наград.

Чемпионат мира в Венгрии является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. По итогам турнира будут разыграны по три именные лицензии у мужчин и женщин. На чемпионате Европы лицензии завоевали россияне Александр Лифанов и Аделина Ибатуллина. Главный тренер сборной России Андрей Моисеев в беседе с ТАСС подчеркнул, что задача национальной команды на чемпионате мира - завоевать олимпийские лицензии и бороться за медали в каждой дисциплине.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Будапеште в седьмой раз. Последний раз турнир проходил в столице Венгрии в 2008 году. Тогда сборная России завоевала две золотые медали - в индивидуальных (Илья Фролов) и командных (Фролов, Андрей Моисеев и Алексей Туркин) мужских соревнованиях.

В состав мужской команды России на чемпионат мира вошли Лифанов, Кирилл Беляков, Данил Калимуллин, олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун и Егор Пучкаревский. В женских соревнованиях примут участие чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Анна Буряк, Ксения Фральцова и Ибатуллина.

Лесун - только в эстафете

На протяжении последних лет Лесун был неизменным лидером сборной России по современному пятиборью. В его активе, помимо олимпийского золота, по четыре победы на чемпионатах мира и Европы. Однако в последние два сезона Лесун на фоне проблем со здоровьем потерял былые кондиции. Прошлое мировое первенство спортсмен пропустил полностью, а в этом выступит только в эстафете.

"Александр готовился во Франции, во время второй тренировочной недели там была жара, он перетренировался, случилась перегрузка сердечно-сосудистой системы, - сказал ТАСС тренер спортсмена Алексей Хапланов. - Провели ряд обследований и выяснили, что это всего лишь временное поражение, но с 20 июля он в основном занимается восстановительной работой. Рисковать им в таком состоянии в последний год перед Олимпиадой не стоит, поэтому решили перестраховаться и выставить его только в эстафете. Он возрастной спортсмен, но выступать плохо не может, будет рваться изо всех сил".

Первые медали турнира будут разыграны 2 сентября в женской эстафете, на следующий день - в мужской. 8 сентября пройдет смешанная эстафета. Чемпионка мира в личном первенстве определится 6 сентября, сильнейший пятиборец планеты - 7 сентября. Также будут разыграны медали в мужском и женском командном турнирах.