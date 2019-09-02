Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу 23-летнего Медведева, который посеян на турнире под пятым номером. Теннисисты впервые встретились друг с другом. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) - Стэн Вавринка (Швейцария, 23).

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 19 августа Медведев впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Мастерс", выиграв в Цинциннати (штат Огайо, США), этот титул стал пятым в карьере теннисиста. Выход в четвертьфинал US Open является наивысшем достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема, ранее его лучшим результатом было участие в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в 2019 году. 25-летний Кёпфер занимает 118-е место в рейтинге АТР, он еще ни разу не побеждал на турнирах под эгидой организации.

Позже в четвертом круге US Open сыграет еще один россиянин - Андрей Рублев, его соперником будет итальянец Маттео Берреттини (24-й номер посева).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является Джокович.