{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Теннисист Медведев поблагодарил зрителей US Open за то, что они болеют против него

В матче прошлого круга россиянин показал неприличный жест в адрес болельщиков, после чего стал подвергаться постоянному освистыванию

ТАСС, 2 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев выразил благодарность зрителям Открытого чемпионата США (US Open) за то, что они болеют против него во время матчей. Об этом теннисист рассказал в эфире телеканала "Евроспорт".

В ночь на понедельник Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга US Open. В игре прошлого круга против испанца Фелисиано Лопеса россиянин показал непристойный жест в адрес болельщиков, после чего стал подвергаться постоянному освистыванию. После победы над Кёпфером Медведев на свист с трибун ответил своеобразным танцем.

"Перед матчем у меня болело плечо, я принял много обезболивающих, думал, что вообще не сыграю сегодня. Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо! Продолжайте заряжать меня энергией", - обратился 23-летний Медведев к болельщикам на трибунах во время интервью на корте.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) - Стэн Вавринка (Швейцария, 23).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является Джокович.

Теги
US Open
US Open
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
В матче четвертого круга россиянин победил немца Доминика Кёпфера
Читать полностью