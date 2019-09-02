Теннисист Медведев поблагодарил зрителей US Open за то, что они болеют против него

ТАСС, 2 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев выразил благодарность зрителям Открытого чемпионата США (US Open) за то, что они болеют против него во время матчей. Об этом теннисист рассказал в эфире телеканала "Евроспорт".
В ночь на понедельник Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга US Open. В игре прошлого круга против испанца Фелисиано Лопеса россиянин показал непристойный жест в адрес болельщиков, после чего стал подвергаться постоянному освистыванию. После победы над Кёпфером Медведев на свист с трибун ответил своеобразным танцем.
Dancing his way into the final eight!— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019
Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr
"Перед матчем у меня болело плечо, я принял много обезболивающих, думал, что вообще не сыграю сегодня. Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо! Продолжайте заряжать меня энергией", - обратился 23-летний Медведев к болельщикам на трибунах во время интервью на корте.
В четвертьфинале Медведев встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) - Стэн Вавринка (Швейцария, 23).
Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является Джокович.