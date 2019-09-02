Теннисист Медведев поблагодарил зрителей US Open за то, что они болеют против него

ТАСС, 2 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев выразил благодарность зрителям Открытого чемпионата США (US Open) за то, что они болеют против него во время матчей. Об этом теннисист рассказал в эфире телеканала "Евроспорт".

В ночь на понедельник Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга US Open. В игре прошлого круга против испанца Фелисиано Лопеса россиянин показал непристойный жест в адрес болельщиков, после чего стал подвергаться постоянному освистыванию. После победы над Кёпфером Медведев на свист с трибун ответил своеобразным танцем.