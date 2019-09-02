Вавринка победил Джоковича и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

В матче четвертого круга 34-летний швейцарец, посеянный на турнире под 23-м номером, победил первую ракетку мира и турнира 32-летнего серба Новака Джоковича. При счете 6:4, 7:5, 2:1 в пользу Вавринки Джокович снялся с поединка из-за травмы. Теннисисты провели 25-й очный матч, Вавринка одержал шестую победу. В четвертьфинале швейцарец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (пятый номер посева).

Медведев и Вавринка встречались друг с другом один раз - в 2017 году в матче первого раунда Уимблдона победу одержал россиянин.

Вавринка занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету 16 титулов, в том числе три победы на турнирах серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии (2014), Открытом чемпионате Франции (2015) и Открытом чемпионате США (2016).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является Джокович.