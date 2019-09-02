СМИ: бывший футболист "Зенита" Маркизио может перейти во "Фламенго"

ТАСС, 2 сентября. Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может перейти в бразильский футбольный клуб "Фламенго". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры.

Отмечается, что "Фламенго" рассматривает 33-летнего итальянца в качестве замены полузащитнику Густаво Келару, перешедшему в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года на правах свободного агента. В последний раз итальянец выходил на поле в составе российского клуба 12 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", в котором сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1. В общей сложности в составе петербуржцев полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два мяча и получив две желтые карточки, из-за различных травм он пропустил 15 игр, два раза оставался в запасе, трижды не попадал в заявку не по медицинским причинам. Полузащитник расторг контракт с "Зенитом" 1 июля.

Маркизио - воспитанник итальянского "Ювентуса", за который выступал на протяжении 12 лет до августа 2018 года. Футболист является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии он провел 55 матчей, забил пять мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Кубка конфедераций - 2013.