СМИ: футболист "Интера" Икарди может перейти в ПСЖ

ТАСС, 2 сентября. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди может перейти во французский ПСЖ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Отмечается, что "Интер" на протяжении всего летнего трансферного окна пытался продать 26-летнего форварда, так как он не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте. Сам Икарди покидать итальянский клуб не планирует. ПСЖ ищет нападающего на замену травмированным Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани. "Интер" предложил ПСЖ взять Икарди в аренду на один сезон.

Ранее Конте заявил, что не рассчитывает на Икарди в предстоящем сезоне. Утверждается, что нападающий был отстранен от тактических тренировок команды, а его игровой номер был отдан бельгийскому коллеге по амплуа Ромелу Лукаку, который перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в "Интер" этим летом.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году. Он сыграл в 219 матчах за клуб, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом первенства.