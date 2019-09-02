Патрушев: олимпийское училище в Карелии будет флагманом подготовки спортсменов и тренеров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новое училище олимпийского резерва в Карелии станет флагманом подготовки высококачественных специалистов по хоккею и другим видам спорта. Уверенность в этом выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в приветствии по случаю открытия учреждения в Кондопоге.

Он назвал открытие училища значимым событием для всего российского спорта. "Выражаю уверенность, что в скором времени училище станет флагманом подготовки высококачественных специалистов по хоккею и другим видам спорта - легкой атлетике, академической гребле, лыжному двоеборью, а также спортивной гимнастике", - говорится в поздравлении Патрушева, текст которого в понедельник приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

Патрушев отметил, что перед сотрудниками училища стоит важнейшая задача - "с первых дней обучения спортсменов и подготовки тренеров создать атмосферу порядочности, заложить традиции истинного товарищества и благородства, ответственного отношения к учебе и будущей профессии".

Государственное училище олимпийского резерва было открыто в моногороде Кондопоге 1 сентября по решению возглавляемой Патрушевым госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Это училище стало 11-м таким учреждением в России и первым - на северо-западе страны.