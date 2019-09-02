Девятый тур чемпионата России по футболу пройдет с 13 по 16 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Матчи девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с 13 по 16 сентября. Об этом журналистам сообщил в понедельник президент РПЛ Сергей Прядкин.

Игры девятого тура пройдут через две недели после паузы на матчи сборной России. Национальная команда в эти сроки проведет две встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, ее соперниками будут сборные Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).

"Игры девятого тура пройдут с 13 по 16 сентября", - сказал Прядкин.

Также спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что 5 сентября будет известно расписание с девятого по 19-й туры. "Как вы знаете, определились российские клубы, которые будут выступать в еврокубках. Мы сейчас ждем писем от клубов РПЛ, потом обсудим все предлагаемые даты и будем встречаться с вещателем и утверждать время начало матчей", - сообщил Пышкин.

После восьми туров "Краснодар", "Ростов" и петербургский "Зенит" находятся в тройке лидеров турнирной таблицы, имея в активе по 17 очков.