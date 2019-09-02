Футболист Зуев перешел из "Ростова" в "Рубин" на правах аренды

ТАСС, 2 сентября. Российский полузащитник Александр Зуев перешел из "Ростова" в казанский "Рубин" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона, игрок будет выступать под 12-м номером.

Зуев перешел в "Ростов" из "Спартака" летом 2018 года, сезон-2017/18 он провел в аренде в составе ростовского клуба. Всего за "Ростов" футболист провел 60 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. В составе "Спартака" он стал чемпионом России (2017), всего за основную команду столичного клуба он провел 27 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. Также Зуев выступал за самарские "Крылья Советов".

В составе сборной России среди игроков не старше 21 года он сыграл 14 игр, в которых забил четыре мяча. Вместе со сборной России среди игроков не старше 17 лет Зуев стал чемпионом Европы в 2013 году.